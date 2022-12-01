За путівку в 1/8 фіналу Мундіалю у Катарі Мексика боролась із Польщею. У третьому турі мексиканці зустрічались із сенсацією ЧС-2022 – Саудівською Аравією. Поляки ж зіграли проти Аргентини.

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Перемога з гірким присмаком

Лічених секунд та фарту не вистачило Мексиці, щоб продовжити свій шлях у плей-офф. Все було наче не на стороні мексиканської збірної, два голи якої скасував арбітр зустрічі. Натомість на п'ятій доданій до матчу хвилині забили саудити та зробили підсумковий рахунок поєдинку 1:2 на користь Мексики.

Але навіть така перемога та поразка Польщі 0:2 від Аргентини не викликала щасливі емоції у фанатів Мексики та самих футболістів.

Мексика та Польща закінчили груповий раунд із однаковою кількістю очок – по 4. Але за різницею м'ячів вище у групі "С" опинились поляки, які разом із Аргентиною вийшли у плей-офф ЧС-2022.

Після поєдинку фанатам Мексики залишалось лише плакати. А хтось свій гнів виганяв на побутовій техніці. Ба більше, один із уболівальників розбив свій телевізор. Спершу чоловік бив по екрану рукою. Потім фанат взяв до рук гострого ножа та ним гамселив ні в чому не винний телевізор.

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