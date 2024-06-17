Франція виходить вперед: автогол Вебера дарує супернику лідерство – відео голу
17 червня 2024, 22:48Читать новость на русском
У понеділок, 17 червня, відбувся четвертий ігровий день на Євро-2024. У крайньому матчі зістрілися збірні Австрії та Франції.
Франція на Євро-2024 стартує у статусі чинного фіналіста чемпіонату світу-2022. Команди змагаються у Групі "D" разом з Нідерландами та Польщею, пише 24 канал.
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Перший гол у матчі
Мбаппе з передачі влучив у голову Вебера, а м'яч відскочив у ворота Австрії. Таким чином, автогол австрійця виводить Францію вперед.
Автогол Вебера: дивіться відео
Нагадаємо, що 17 червня відбулись також матчі Румунія – Україна (3:0) та Бельгія – Словаччина (0:1).