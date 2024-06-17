Франція на Євро-2024 стартує у статусі чинного фіналіста чемпіонату світу-2022. Команди змагаються у Групі "D" разом з Нідерландами та Польщею, пише 24 канал.

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Перший гол у матчі

Мбаппе з передачі влучив у голову Вебера, а м'яч відскочив у ворота Австрії. Таким чином, автогол австрійця виводить Францію вперед.

Автогол Вебера: дивіться відео

Нагадаємо, що 17 червня відбулись також матчі Румунія – Україна (3:0) та Бельгія – Словаччина (0:1).