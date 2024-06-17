Франция на Евро-2024 стартует в статусе действующего финалиста чемпионата мира-2022. Команды соревнуются в Группе "D" вместе с Нидерландами и Польшей, пишет 24 канал.

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Первый гол в матче

Мбаппе с передачи попал в голову Вебера, а мяч отскочил в ворота Австрии. Таким образом, автогол австрийца выводит Францию вперед.

Автогол Вебера: смотрите видео

Напомним, что 17 июня состоялись также матчи Румыния - Украина (3:0) и Бельгия - Словакия (0:1).