В Австралії неспокійно: поліція використала перцеві балончики проти прихильників Джоковича

Прихильники сербського тенісиста Новака Джоковича блокують вулиці у Мельбурні. Поліції довелося застосовувати силу.

Фанати атакували автомобіль

У ЗМІ зазначають, що прихильники тенісиста вийшли на вулиці Мельбурна, аби підтримати спортсмена. Проте заворушення переросли у насильство. Довелося втручатися поліції.

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Спершу фанати Джоковича зібралися біля юридичної фірми, яка представляє інтереси тенісиста. Пізніше вони оточили автомобіль з тонованим склом, бо думали, що у ній перебуває Новак.

Прихильники серба викрикували: "Свободу Новаку". Вони не пускали авто, а дехто навіть піднявся на дах машини.

Відео поведінки фанатів

Аби заспокоїти людей, поліція використала проти них перцеві балончики.

Відео атаки на авто

Проблеми Джоковича в Австралії