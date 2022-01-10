В Австралії неспокійно: поліція використала перцеві балончики проти прихильників Джоковича

10 січня 2022 , 16:17
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Джерело:

9News Melbourne

Прихильники сербського тенісиста Новака Джоковича блокують вулиці у Мельбурні. Поліції довелося застосовувати силу.

Фанати атакували автомобіль

У ЗМІ зазначають, що прихильники тенісиста вийшли на вулиці Мельбурна, аби підтримати спортсмена. Проте заворушення переросли у насильство. Довелося втручатися поліції.

До слова Є шанси зіграти на Australian Open: Джокович виграв суд щодо скасованої візи в Австралію

Спершу фанати Джоковича зібралися біля юридичної фірми, яка представляє інтереси тенісиста. Пізніше вони оточили автомобіль з тонованим склом, бо думали, що у ній перебуває Новак.

Прихильники серба викрикували: "Свободу Новаку". Вони не пускали авто, а дехто навіть піднявся на дах машини.

Відео поведінки фанатів

Аби заспокоїти людей, поліція використала проти них перцеві балончики.

Відео атаки на авто

Проблеми Джоковича в Австралії

  • Джокович прилетів до Мельбурну, аби виступити на Australian Open.
  • Для того, щоб потрапити до Австралії необхідна повна вакцинація проти коронавірусу. Новак пояснив відсутність щеплення своєю візою, яка нібито дозволяє в'їзд в країну.
  • Тенісиста не впустили в країну та анулювали візу.
  • Джокович подав апеляцію до суду. 4 дні він мешкав у "імміграційному ізоляторі".
  • У понеділок, 10 січня, він виграв суд щодо скасування візи.
Автор: Дарина Жданович