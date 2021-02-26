Форвард Гента Роман Яремчук підписав новий контракт з бельгійським клубом.

Колишня угода 25-річного українця з бельгійцями було розраховано до 2023 року, нова – до 2025-го. Про це повідомляють бельгійські ЗМІ.

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Нападник отримав покращений контракт в останній день зимового трансферного вікна через чутки про інтерес до нього з боку Брюгге, якому гравця запропонували його агенти. Гент не збирався продавати кнайращого бомбардира супернику, а й сам Брюгге не поспішав оформляти угоду.

Однак Гент не став афішувати цю інформацію. Новий контракт вплине на трансферну вартість футболіста, якому обіцяли дозволити піти наступного літа.

Тransfermarkt вказує, що контракт Яремчука з Гентом розрахований до 30 червня 2025 року. Портал оцінює його в 11 мільйонів євро.

Гарантія від Гента

У Гента та Яремчук є усні домовленості щодо його майбутнього трансферу. Гравець збірної України отримав 100% гарантію про відхід з бельгійського клубу вже влітку 2021 року. Хоча головний наставник Гента Хайн Ванхазенбрук готовий дати стабільне місце в основі забивному форварду.