Футболісти збірної України Безус та Пластун покинуть Гент
Кількість українського десанту у Генті може зменшитись до мінімальної. Футболісти Роман Безус та Ігор Пластун покинуть бельгійський клуб вже влітку 2021 року.
Джерело:Voetbal Belgie
Вже цього року керівники Гента хочуть позбутись Ігоря Пластуна та Романа Безуса, які не мають стабільного місця у стартовому складі команди.
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Безус та Пластун "на вихід"
Обидва футболісти залишаться у Бельгії до літа 2021 року, щоб отримати шанс потрапити у збірну Україна на чемпіонат Європи-2020. Їх контракти з клубом спливають у вкінці червня 2022 року.
У цьому сезоні Пластун відіграв в обороні Гента 14 матчів та навіть двічі відзначався у воротах суперників. Центральний захисник виступає за бельгійців із 2018 року, куди перейшов із болгарського Лудогорця. Безус провів більше поєдинків – 24, у яких забив один результативний удар та віддав 4 асисти на одноклубників. Роман ж перейшов із київського Динамо у 2017 році.
Цікаво, що у послугах 30-річного хавбека Безуса були зацікавлені клуби з Туреччини. Втім, футболіст не спокусився на великі гроші.
Інша ситуація з лідером атаки Гента Романом Яремчуком. Гент пообіцяв продати його після чемпіонату Європи. Хоча головний наставник Гента Хайн Ванхазенбрук готовий дати стабільне місце в основі забивному форварду. У поточному сезоні український форвард наколотив 17 голів у 30 матчах у всіх турнірах. Нападник збірної України орієнтований лише на перехід у топ-чемпіонат.
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