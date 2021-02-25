Кількість українського десанту у Генті може зменшитись до мінімальної. Футболісти Роман Безус та Ігор Пластун покинуть бельгійський клуб вже влітку 2021 року.

Вже цього року керівники Гента хочуть позбутись Ігоря Пластуна та Романа Безуса, які не мають стабільного місця у стартовому складі команди.

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Безус та Пластун "на вихід"

Обидва футболісти залишаться у Бельгії до літа 2021 року, щоб отримати шанс потрапити у збірну Україна на чемпіонат Європи-2020. Їх контракти з клубом спливають у вкінці червня 2022 року.

У цьому сезоні Пластун відіграв в обороні Гента 14 матчів та навіть двічі відзначався у воротах суперників. Центральний захисник виступає за бельгійців із 2018 року, куди перейшов із болгарського Лудогорця. Безус провів більше поєдинків – 24, у яких забив один результативний удар та віддав 4 асисти на одноклубників. Роман ж перейшов із київського Динамо у 2017 році.

Цікаво, що у послугах 30-річного хавбека Безуса були зацікавлені клуби з Туреччини. Втім, футболіст не спокусився на великі гроші.

Інша ситуація з лідером атаки Гента Романом Яремчуком. Гент пообіцяв продати його після чемпіонату Європи. Хоча головний наставник Гента Хайн Ванхазенбрук готовий дати стабільне місце в основі забивному форварду. У поточному сезоні український форвард наколотив 17 голів у 30 матчах у всіх турнірах. Нападник збірної України орієнтований лише на перехід у топ-чемпіонат.