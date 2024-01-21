Українка здобула розгромну перемогу з рахунком 6:2, 6:1. Окрім надзвичайно ефектного та важливого тріумфу Марта продемонструвала також свою громадянську позицію.

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Позиція, яка викликає повагу

Перед стартом поєдинку тенісистки мали зробити традиційне спільне фото з дівчиною, яка проводить жеребкування "прийом/подача". Проте Марта категорично відмовилася брати в цьому участь, тому кожна зі спортсменок сфотографувалася з дитиною окремо.

Дивіться відео з моментом фотографування Костюк із дівчинкою

Що ж, гадаю, що у нас не буде спільного фото,

– засвідчила після цього сербська суддя.

Після поєдинку, звісно ж, жодних рукостискань також не було.

Зазначимо, що у чвертьфіналі Australian Open Марта Костюк зіграє проти четвертої ракетки світу Коко Гофф, яка у фіналі турніру в Окленді перемогла Еліну Світоліну. Матч відбудеться 23 січня.

Цікаво. Марта вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турнірів серії Grand Slam. Також вона лише друга українка, яка пробилася до цієї стадії саме на австралійському мейджорі. Раніше таке вдавалося тільки Еліні Світоліній у 2018 та 2019 роках, В 1/2 фіналу представниці України ще ніколи не грали.