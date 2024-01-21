Українка здобула розгромну перемогу з рахунком 6:2, 6:1. Окрім надзвичайно ефектного та важливого тріумфу Марта продемонструвала також свою громадянську позицію.
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Позиція, яка викликає повагу
Перед стартом поєдинку тенісистки мали зробити традиційне спільне фото з дівчиною, яка проводить жеребкування "прийом/подача". Проте Марта категорично відмовилася брати в цьому участь, тому кожна зі спортсменок сфотографувалася з дитиною окремо.
Дивіться відео з моментом фотографування Костюк із дівчинкою
Що ж, гадаю, що у нас не буде спільного фото,
– засвідчила після цього сербська суддя.
Після поєдинку, звісно ж, жодних рукостискань також не було.
Зазначимо, що у чвертьфіналі Australian Open Марта Костюк зіграє проти четвертої ракетки світу Коко Гофф, яка у фіналі турніру в Окленді перемогла Еліну Світоліну. Матч відбудеться 23 січня.