Украинка одержала разгромную победу со счетом 6:2, 6:1. Кроме чрезвычайно эффектного и важного триумфа Марта продемонстрировала также свою гражданскую позицию.
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Позиция, вызывающая уважение
Перед стартом поединка теннисистки должны были сделать традиционное совместное фото с девочкой, которая проводит жеребьевку "прием/подача". Однако Марта категорически отказалась участвовать в этом, поэтому каждая из спортсменок сфотографировалась с ребенком в отдельности.
Смотрите видео с моментом фотографирования Костюк с девочкой
Что ж, думаю, что у нас не будет общего фото,
– засвидетельствовала после этого сербская судья.
После поединка, конечно же, никаких рукопожатий тоже не было.
Отметим, что в четвертьфинале Australian Open Марта Костюк сыграет против четвертой ракетки мира Коко Гофф, которая в финале турнира в Окленде победила Элину Свитолину. Матч состоится 23 января.