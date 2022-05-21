ATP, WTA не замислюються про дискримінацію українців, – Цуренко про позбавлення Вімблдон очок
Джерело:ВТУ
Жіноча тенісна асоціація (WTA) і Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) прийняли рішення позбавити Вімблдон рейтингових очок через недопуск до змагань російських і білоруських гравців. Обидві організації пояснили свою позицію.
Цуренко: Вімблдон це взагалі без коментарів
Українська тенісистка Леся Цуренко відреагувала на рішення ATP і WTA не нараховувати залікові бали за участь у Вімблдоні.
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Вімблдон це взагалі без коментарів. Звичайно, я не задоволена. Мене дуже дивує позиція ATP, WTA та керівників цих організацій. Вони розповідають про дискримінацію росіян та білорусів, при цьому абсолютно не замислюючись про дискримінацію українців та принципи "фейр-плей" щодо нас,
– сказала українська тенісистка.
Раніше зазначалося, що якщо не будуть зараховуватися бали, то тенісисти отримають менший гонорар. Цуренко сподівається, що хоча б ця проблема змусить гравців висловитися щодо позиції світових тенісних структур.
"Це рішення виглядає так, що решта гравців повинні принести себе в жертву. Зараз ще подивимося, якщо реально на Вімблдоні впадуть призові, то я сподіваюся, що невдоволення гравців зросте через це рішення", – додала Леся.
Відсторонення росіян та білорусів від Вімблдону
- Вімблдон – перший великий турнір із тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. Цьогоріч змагання відбудуться без них.
- Світові тенісні структури негативно відреагували на відповідне рішення.
- У ATP та WTA заявили, що відсторонення росіян та білорусів від турніру – це несправедливість.
- Також там додали, що таким чином організатори Вімблдона дискримінують учасників країн-агресорів.
- Керівник Жіночої тенісної асоціації пригрозив турніру серйозним рішенням.
- WTA та ATP остаточно вирішили не нараховувати очок за виступ на Вімблдоні-2022 через мовчазних росіян.
- Водночас обидві організації готові переглянути своє рішення щодо зняття очок, якщо відповідна реакція буде від організаторів Вімблдона, і вона сприятиме "консенсусу" в цьому питанні.