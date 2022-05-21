ATP, WTA не замислюються про дискримінацію українців, – Цуренко про позбавлення Вімблдон очок

Жіноча тенісна асоціація (WTA) і Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) прийняли рішення позбавити Вімблдон рейтингових очок через недопуск до змагань російських і білоруських гравців. Обидві організації пояснили свою позицію.

Цуренко: Вімблдон це взагалі без коментарів

Українська тенісистка Леся Цуренко відреагувала на рішення ATP і WTA не нараховувати залікові бали за участь у Вімблдоні.

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Вімблдон це взагалі без коментарів. Звичайно, я не задоволена. Мене дуже дивує позиція ATP, WTA та керівників цих організацій. Вони розповідають про дискримінацію росіян та білорусів, при цьому абсолютно не замислюючись про дискримінацію українців та принципи "фейр-плей" щодо нас,

– сказала українська тенісистка.

Раніше зазначалося, що якщо не будуть зараховуватися бали, то тенісисти отримають менший гонорар. Цуренко сподівається, що хоча б ця проблема змусить гравців висловитися щодо позиції світових тенісних структур.

"Це рішення виглядає так, що решта гравців повинні принести себе в жертву. Зараз ще подивимося, якщо реально на Вімблдоні впадуть призові, то я сподіваюся, що невдоволення гравців зросте через це рішення", – додала Леся.

Відсторонення росіян та білорусів від Вімблдону