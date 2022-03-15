Атлетіко у запеклій боротьбі обіграв МЮ та вийшов до 1/4 Ліги чемпіонів: відео голу
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед приймає мадридський Атлетіко. Матч відбувся на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері.
Манчестер Юнайтед – Атлетіко
Голи: Ренан Лоді, 41
У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед вдалося вибороти нічию наприкінці другого тайму завдяки голу Ентоні Еланги – 1:1, повідомляє 24 канал.
Варте уваги Спортивний арбітражний суд відреагував на апеляцію росіян щодо дискваліфікації з єврокубків
Господарі забили швидкий гол у домашньому матчі з МЮ, але не зуміли дотиснути суперника, за що поплатилися пропущеним на останніх хвилинах м'ячем.
На початку поєдинку обидві команди включилися в атаку та створили небезпечні моменти у воріт опонентів.
Поки МЮ тиснув, Атлетіко помчав у найкрутішу контратаку. Усе завершилося голом Жуана Фелікса, але його скасували – Маркос Льоренте був у офсайді.
На 41-й хвилині Атлетіко відкрив рахунок. Гості побігли в контратаку, яка завершилася подачею з правої частини штрафного майданчика на Лоді, який відправив головою м'яч у лівий ближній кут.
Відео голу Атлетіко
Перший тайм закінчився перемогою Атлетіко.
Манчестер Юнайтед з перший же хвилин кинувся в атаку. "Червоні дияволи" були близькими до того, щоб зрівняти рахунок на першій хвилині другого тайму.
Еланга пробив у дальній кут, але дещо не розрахував із траєкторією.
Господарі поля здавалося б не давали шансів своїм суперникам та активно атакували ворота гостей. Ще однією небезпечною дією відзначився гравець МЮ Джейдон Санчо, який з лету спіймав м'яч у штрафному майданчику, який пролетів прямо над поперечною.
Гравці МЮ помітно нервували. Матич відправив м'яч у голову Феліксу, що лежав на газоні. Жовта картка на рівному місці.
"Червоні дияволи" не змогли зрівняти рахунок, а Атлетіко таким чином вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів.