Атлетіко у запеклій боротьбі обіграв МЮ та вийшов до 1/4 Ліги чемпіонів: відео голу

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед приймає мадридський Атлетіко. Матч відбувся на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері.

Манчестер Юнайтед – Атлетіко

Голи: Ренан Лоді, 41

У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед вдалося вибороти нічию наприкінці другого тайму завдяки голу Ентоні Еланги – 1:1, повідомляє 24 канал.

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Господарі забили швидкий гол у домашньому матчі з МЮ, але не зуміли дотиснути суперника, за що поплатилися пропущеним на останніх хвилинах м'ячем.

На початку поєдинку обидві команди включилися в атаку та створили небезпечні моменти у воріт опонентів.

Поки МЮ тиснув, Атлетіко помчав у найкрутішу контратаку. Усе завершилося голом Жуана Фелікса, але його скасували – Маркос Льоренте був у офсайді.

На 41-й хвилині Атлетіко відкрив рахунок. Гості побігли в контратаку, яка завершилася подачею з правої частини штрафного майданчика на Лоді, який відправив головою м'яч у лівий ближній кут.

Відео голу Атлетіко

Перший тайм закінчився перемогою Атлетіко.

Манчестер Юнайтед з перший же хвилин кинувся в атаку. "Червоні дияволи" були близькими до того, щоб зрівняти рахунок на першій хвилині другого тайму.

Еланга пробив у дальній кут, але дещо не розрахував із траєкторією.

Господарі поля здавалося б не давали шансів своїм суперникам та активно атакували ворота гостей. Ще однією небезпечною дією відзначився гравець МЮ Джейдон Санчо, який з лету спіймав м'яч у штрафному майданчику, який пролетів прямо над поперечною.

Гравці МЮ помітно нервували. Матич відправив м'яч у голову Феліксу, що лежав на газоні. Жовта картка на рівному місці.

"Червоні дияволи" не змогли зрівняти рахунок, а Атлетіко таким чином вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів.