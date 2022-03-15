Російський футбол рухається у правильному напрямку

28 лютого у ФІФА засудили повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію України та заявили, що Росія зможе продовжувати грати під назвою "Російський футбольний союз". Також росіян позбавили прапору та гімну.

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Потім у спільній заяві з УЄФА оприлюднили інформацію про те, що національні збірні Росії та її клуби були відсторонені від усіх змагань.

Відповідне рішення обурило росіян і вони звернулися з апеляцією до CAS. Однією з вимог було призупинення постанови ФІФА та УЄФА на час розгляду справи, щоб російські команди могли продовжувати брати участь у змаганнях.

Спортивний арбітражний суд відмовив наївним росіянам.

В європейських клубних змаганнях на момент оголошення брав участь лише московський Спартак.

CAS також ще буде розглядати справу щодо виключення Росію з відбору на чемпіонат світу-2022.