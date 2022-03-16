Манчестер Юнайтед – Атлетико
Голы: Ренан Лоди, 41
В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед удалось добыть в борьбе ничью в конце второго тайма благодаря голу Энтони Эланги – 1:1, сообщает 24 канал.
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Хозяева забили быстрый гол в домашнем матче с МЮ, но не сумели дожать соперника, за что поплатились пропущенным на последних минутах мячом.
В начале поединка обе команды включились в атаку и создали опасные моменты у ворот оппонентов.
Пока МЮ давил, Атлетико помчался в самую крутую контратаку. Все завершилось голом Жуана Феликса, но его упразднили – Маркос Льоренте был в офсайде.
На 41-й минуте Атлетико открыл счет. Гости побежали в контратаку, завершившуюся подачей с правой части штрафной площадки на Лоди, которая отправила головой мяч в левый ближний угол.
Видео гола Атлетико
Первый тайм окончился победой Атлетико.
Манчестер Юнайтед с первых же минут бросился в атаку. "Красные дьяволы" были близки к тому, чтобы сравнять счет на первой минуте второго тайма.
Эланга пробил в дальний угол, но не рассчитал с траекторией.
Хозяева поля на первый взгляд не давали шансов своим соперникам и активно атаковали ворота гостей. Еще одним опасным действием отметился игрок МЮ Джейдон Санчо, который с лета поймал мяч в штрафной площадке, пролетевшей прямо над поперечной.
Игроки МЮ заметно нервничали. Матич отправил мяч в голову Феликсу, лежавшему на газоне. Желтая карта на ровном месте.
"Красные дьяволы" не смогли сравнять счет, а Атлетико таким образом вышел в 1/4 Лиги чемпионов.