"Сухий лист" чи автогол: Атлетіко забив в Лізі чемпіонів прямим ударом з кутового – відео

Іспанський Атлетіко вилетів з Ліги чемпіонів, посівши останнє місце в групі. Свій виступ команда закінчилася голом в компенсований час.

Атлетіко в останньому матчі групи проти Порту на виїзді треба було як мінімум зіграти не гірше, аніж Баєр в паралельному матчі. Натомість "матрацники" програли, а їх суперник зіграв внічию. Хоча іспанський клуб міг і врятувати нічию, але забракло часу. Адже скоротити відставання в рахунку вдалося лише у компенсований арбітром час.

До теми Фіаско не без допомоги українців: Атлетіко посів останнє місце в групі Ліги чемпіонів

Саме тоді Атлетіко отримав право на кутовий. Подавати м'яч направився Карраско. І закрутив м'яч у ворота з кута поля. Правда м'яч у ворота Порту влетів від голови захисника "драконів" Маркано, на якого і записали автогол.

Відео голу Атлетіко у ворота Порту

У першому матчі між Атлетіко та Порту було забито три голи. І всі три голи – у компенсований арбітром час. Спочатку Ермосо на 90+1 хвилині забив гол. За чотири хвилини він зіграв рукою у власному штрафному майданчику й арбітр призначив пенальті, який реалізував Урібе, тим самим зрівнявши рахунок. Та на 90+11 хвилині Грізманн таки приніс перемогу Атлетіко.

До слова, Атлетіко вже забивав в цьому сезоні "сухий лист" – прямим ударом з кутового відзначився Грізманн.