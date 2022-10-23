Бетіс – Атлетіко 1:2

Голи: Фекір, 84 – Грізманн, 54, Грізманн, 71.

На неділю в іспанській Ла Лізі призначено п'ять поєдинків 11 туру. Центральною зустріччю стала дуель між Бетісом та Атлетіко, пише 24 канал.

До теми І чи варто було міняти Луніна: Куртуа пропустив курйозний гол поміж ніг за Реал – відео

Поєдинок став бенефісом для нападника мадридців Антуана Грізманна. Француз нещодавно став повноцінним гравцем Атлетіко і вже у четвертому матчі поспіль відзначається результативною дією.

Особливо вразив перший гол Антуана. Нападник пішов подавати кутовий і вирішив виконати подачу вздовж лицевої лінії. М'яч закрутився і напряму залетів у ворота.

ВІдео голу Грізманна з кутового – у огляді матчу Бетіс – Атлет:

Ба більше, на 71 хвилині Грізманн оформив дубль. Француз завершив красиву атаку, точно пробивши між ніг воротарю Бетіса.

"Огіркам" вдалось лише скоротити рахунок завдяки точному удару Фекіра зі штрафного. Однак на очки команда не награла. Перемога дозволяє Атлетіко піднятись на третю сходинку.

Читайте також Підіграє суперникам Шахтаря: Реал відправився на матч Ліги чемпіонів без двох зірок

Команда Дієго Сімеоне йду у 8-ми балах позаду від лідера Реала. Бетіс же залишився на п'ятому місці (-2 бали від зони ЛЧ). У наступному турі Атлетіко зіграє з Кадісом, а Бетіс – із Реал Сосьєдадом.

Довідка. Прямий гол з кутового удару називається "сухий лист". Цей термін став популярним завдяки легендарному тренеру Динамо та збірної України Валерію Лобановському, який зробив це своєю фішкою під час ігрової кар'єри.