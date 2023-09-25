Атлетіко – Реал 3:1

Голи: Мората, 4, 46, Грізманн, 18 – Кроос, 35.

В чемпіонаті Іспанії підійшов до завершення 6 тур Ла Ліги. В останній зустрічі вікенду зійшлись дві мадридські команди – Атлетіко приймав Реал, пише 24 канал.

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Ударний старт від Атлетіко

"Бланкос" видали прекрасний старт, вигравши всі п'ять матчів у чемпіонаті. Атлетіко ж двічі втрачав очки, тому у звітному дербі не було явного фаворита. Додавала Реалу проблем і відсутність Вінісіуса, який ще заліковує травму.

Цим Атлетіко вміло скористався. Гості частіше били по воротах Облака та мали ігрову перевагу. Втім реалізація була вкрай низькою, тоді як за "матрацників" запалив дует форвардів Мората – Грізманн.

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Перший відкрив рахунок вже на 4 хвилині, замкнувши головою навіс з флангу. А ближче до середини першого тайму рахунок подвоїв француз, якому легко дали замкнути подачу від Сауля.

Перша осічка Реала

В обох випадках захист мадридців вчисту програв другий поверх. Реал зміг скоротити відстань ще до перерви завдяки шедевральній гарматі Крооса. Втім у другому таймі Мората повернув Атлетіко перевагу у два м'ячі.

Гол вийшов ідентичним до перших двох, знову Альваро ніхто не накрив при подачі з флангу. Анчелотті виконав низку замін, щоб освіжити гру. Проте "матрацники" свого вже не впустили.

Таким чином, Реал вперше у сезоні втрачає очки та опускається на третю сходинку в Ла Лізі. Попереду в одному балі Барселона та Жирона, де грають Віктор Циганков та Артем Довбик. Атлетіко ж нині п'ятий, але ще має гру в запасі.