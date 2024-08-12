Літнє трансферне вікно у футболі продовжує радувати цікавими переходами. Одним із найактивніших клубів цього міжсезоння є мадридський Атлетіко.

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Зіркове Атлетіко

"Матрацники" вже встигли підписати чемпіона Європи Робена Ле Нормана, а також одного з топ-бомбардирів Ла Ліги минулого сезону Александера Серлота. При цьому Атлетіко ще і цікавився Артемом Довбиком.

Однак українець зробив вибір на користь італійської Роми. Втім мадридці все одно провернули гучний трансфер нападника. Клуб оголосив про підписання футболіста Манчестер Сіті Хуліана Альвареса.

24-річний аргентинець поставив свій підпис під угодою до 2030 року. Трансфер нападника оцінюється у 75 мільйонів євро. Ще близько 20 мільйонів Сіті може отримати в якості бонусів.

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Рекорд за чемпіона світу

Для англійського клубу це рекордний продаж в історії, тоді як для Атлетіко – другий трансфер на вхід у рейтингу найдорожчих. Більше "матрацники" витрачали лише на Жоау Феліша у 2019-му (127 мільйонів євро).

Нагадаємо, що Хуліан є вихованцем Рівер Плейт, а у Манчестер Сіті перебрався у 2022 році. У складі манкуніанців Альварес виграв Лігу чемпіонів та двічі АПЛ. Крім того, на Мундіалі у Катарі форвард став чемпіоном світу разом зі збірною Аргентини.