Хуліан Альварес покине Манчестер Сіті та приєднається до команди Дієго Сіміоне. Орієнтовна сума трансферу аргентинського нападника – 95 мільйонів євро з яких 20 мільонів бонусами.

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Розмова Альвареса з сином Сіміоне

Окрім Дієго Сіміоне, брав участь у переході Альвареса син аргентинського фахівця – Джуліано. На Олімпійських іграх-2024 в Парижі, Сіміоне-молодший перебував разом з Хуліаном в одній збірній.

Під час цього Джуліано спонукав Альвареса до переходу в Атлетіко Мадрид. В одній із розмов Хуліан відповів в жартівливій формі Сіміоне-молодшому щодо переходу до "матрацників".

Я перейду, тільки скажи батькові, щоб більше не дзвонив,

– пожартував Альварес.

Нагадаємо, що до цього аргентинський нападник заявляв про те, що хотів би зіграти за іншу команду зі столиці Іспанії – Реал Мадрид.

У минулому сезоні Хуліан Альварес, як дублер Ерлінга Голанда, проявив себе добре. Нападник у 36 матчах за "містян" забив 11 голів та віддав 9 результативних передач.