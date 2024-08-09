"Вовки" заплатили за екснападника Жирони та гравця збірної України – 33 мільйони євро та ще 5 мільйонів євро бонусами. Контракт з римським клубом Довбик підписав до літа 2029 року. Заробітна плата Артема становить 3 мільйони на рік та бонуси.

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Рома, а не Атлетіко Мадрид

Український форвард Роми зізнався чому вирішив перейти з Жирони у Рому, а не залишитись в Іспанії та перебратись до складу Атлетіко Мадрид. Гравець розповів про стосунки з "матрацниками".

Трансфер не відбувся не тому, що наші стосунки з Атлетіко були не найкращими. Були люди, які хотіли бачити мене в клубі, а були й такі, що не хотіли. Я не відчував довіри, на відміну від Роми,

– заявив Довбик.

У це літнє трансферне вікно була чимала кількість чуток про перехід Довбика. Артема сватали у різні клуби, такі як Манчестер Сіті, Барселона, Вест Хем. "Матрацники" були найближчими до трансферу гравця, але Довбик в останній момент полетів у Рим.

Новоспечений футболіст "вовків" розповів про те, що йому телефонував Ден Фрідкін (власник Роми) та головний тренер команди Даніеле Де Россі і запевнили його, що збираються зробити у Римі потужний футбольний проект.

У минулому сезоні Довбик зіграв за Жирону у 39 матчах, забив 24 голи та віддав 10 асистів. За підсумками бомбардирської гонки Артем став найкращим та отримав трофей Пічічі.