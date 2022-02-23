Атлетіко – Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Жоау Феліш, 7 – Елінга, 80

Це був перший матч між Атлетіко та Манчестер Юнайтед. До цього вони офіційно не зустрічалися. Але деяких гравців МЮ зустріли особливо на стадіоні. В першу чергу – ворота Давіда де Хеа, який є вихованцем "матрацників". Та найбільше свисту діставалося Кріштіану Роналду.

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Початок матчу відзначився постійним тиском господарів поля на кожному клаптику. І під цим натиском захист МЮ "дав тріщину" – після подачі з кутового м'яч підібрав Ренан Лоді, після чого навісив у штрафний майданчик. Вже там Жоау Феліш у трибку головою випередив Гаррі Макгвайра. М'яч після його удару від штанги залетів за лінію воріт.

Відео голу Жоау Феліша



Атлетіко продовжував тиснути, і то ж Лоді міг сам забивати всередині тайму.

А на останній хвилині першого тайму захисник міг оформити ще один асист. Цього разу після його навісу головою пробивав Шиме Врсалько, але перекладина врятувала "манкуніанців" від пропущеного голу.

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У другому таймі команди чимало боролися на полі. Але без гострих моментів. Їх відклали на кінцівку зустрічі.

І тут вже пощастило Манчестер Юнайтед. на 75-й хвилині на полі вийшов шведський нападник Антоні Еланга. І за п'ять хвилин він отримав пас від Бруну Фернандеша. 19-літній форвард своєю нагодою скористався сповна.

Відео голу Еланги

За декілька хвилин знову перекладина врятувала гостей від пропущеного голу. Цього разу пробивав Антуан Грізманн.

Матч так і закінчився внічию 1:1. І тепер учасник чвертьфіналу Ліги чемпіонів визначиться у матчі 15 березня.