Атлетико – Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Жоау Фелиш, 7 – Эланга, 80

Это был первый матч между Атлетико и Манчестер Юнайтед. До этого они официально не встречались. Но некоторых игроков МЮ встретили особенно на стадионе. В первую очередь – ворота Давида де Хеа, который является воспитанником "матрасников". Но больше всего свиста доставалось Криштиану Роналду.

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Начало матча отличилось постоянным давлением хозяев поля на каждом участке. И под этим натиском защита МЮ "дала трещину" – после подачи с углового мяч подобрал Ренан Лоди, после чего навесил в штрафную. Уже там Жоау Фелиш в прыжке головой опередил Гарри Магуайра. Мяч после его удара от штанги залетел за линию ворот.

Видео гола Жоау Фелиша



Атлетико продолжал давить, и следовательно Лоди мог сам забивать в середине тайма.

А на последней минуте первого тайма защитник мог оформить еще один ассист. На этот раз после навеса головой пробивал Шиме Врсалько, но перекладина спасла "манкунианцев" от пропущенного гола.

Во втором тайме команды немало боролись на поле. Но без острых моментов. Их отложили на концовку встречи.

И тут уже повезло Манчестер Юнайтед. На 75-й минуте на поле вышел шведский нападающий Энтони Эланга. Через пять минут он получил пас от Бруну Фернандеша. 19-летний форвард своим случаем воспользовался сполна.

Видео гола Эланги

Через несколько минут снова перекладина спасла гостей от пропущенного гола. На этот раз пробивал Антуан Гризманн.

Матч так и закончился вничью 1:1. И теперь участник четвертьфинала Лиги чемпионов определится в матче 15 марта.