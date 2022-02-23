Зворушливий вчинок Яремчука

Роман Яремчук розпочав поєдинок на лаві запасних та з'явився на полі лише у другому таймі. Український форвард швидко віддячив тренеру за довіру, пише 24 канал.

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10 хвилин знадобилось українцю, щоб зрівняти рахунок у матчі. Яремчук дограв епізод до кінця, добіг на добивання та головою відправив м'яч у сітку воріт Аякса.

Український форвард зробив рахунок 2:2. Яремчук присвятив гол рідній Україні, яка переживає не найкращі часи на тлі агресії Росії.

Роман зняв ігрову футболку Бенфіки під якою була чорна футболка з білим тризубом.



Яремчук забив за Бенфіку / Фото Getty Images

Відео голу Яремчука

До слова. Для Яремчука це взяття воріт стало 8-м у 32-х зіграних матчах у сезоні-2021/2022. Також у його активі 6 асистів.