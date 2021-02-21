У суботу, 20 лютого, лідер Ла Ліги Атлетіко на власному полі приймав Леванте у рамках 24 туру. Господарі зазнали ганебної поразки, пропустивши гол з центра поля.

Атлетіко вважався фаворитом у цьому протистоянні. Лідер іспанської Ла Ліги вже на 30-й хвилині був шокований. Моралес підхопив м'яч на межі штрафного після невпевнених дій суперників та пробив у кут воріт – 0:1.

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Падіння лідера

По перерві господарі кинулись в атаку, але жодна гострота не приносила потрібний результат. Натомість у додатковий до матчу час гості знову забили. Гол став "вишенькою на торті" у цій зустрічі. Чергова атака Атлетіка не створила нічого небезпечного біля воріт Леванте, у штрафний навіть прибіг голкіпер команди Облак, але теж не зумів допомогти.

А от поки він був у штрафному суперника його володіння були порожніми, чим і скористались гості. Де Фрутос підхопив м'яч, прокинув собі на хід на фланзі, добігши до центра поля завдав прицільного удару. Ніхто не зумів завадити м'ячу влетіти у порожні ворота – 0:2. Цей результативний постріл може сміливо претендувати на найкращий у сезоні Ла Ліги.

У підсумку – 0:2 несподівана перемога Леванте. Після звитяги клуб з 31 очком посідає 8 місце. Атлетіко продовжує лідирувати у чемпіонаті – 55 пунктів, випереджаючи найближчого конкурента Реала лише на три очки.

Атлетіко – Леванте: відеоогляд (гол з центра поля з 8:32)