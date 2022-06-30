Санкції діють: Аталанта не буде сплачувати борг за Міранчука, а росіяни будуть подавати скаргу
У Руслана Маліновського в Аталанті є такий одноклубник як Олексій Міранчук. Російський півзахисник перейшов в італійський клуб у 2020-му році, а тепер команда з Бергамо може мати проблеми.
В Аталанти можуть бути проблеми
Перехід Олексія Міранчука з Локомотиву, який відбувся у вересні 2020-го, коштував Аталанті 14,5 мільйонів євро. Більшу частину суми італійський клуб вже виплатив, залишилось лише 5 мільйонів. Але тепер із ними виникли проблеми.
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Санкції проти Росії, які запровадили проти ворожої країни, яка вбиває українців, торкнулись і банківських систем. Через це Аталанта не може перерахувати борг, який залишився, на рахунки московського клубу. Локомотив навіть відкрив рахунок в іншому банку, але клуб із Бергамо принципово вирішив не перераховувати кошти в іншу установу.
Аталанта просто припинила виплачувати борг Локомотиву за Міранчука. Російський клуб подати скаргу на Аталанту за таке рішення у ФІФА та Спортивний арбітражний суд (САS).
Цікаво, що контракт Міранчука з бергамівцями закінчується 30 червня 2024 року. Одна в угоді півзахисника прописана опція її пролонгації ще на один рік.
Головне про мовчазного росіянина Міранчука
- У сезоні, що минув, Олексій відіграв 25 матчів, у яких відзначився 2 голами та 5 асистами. Аталанта за підсумками Серії А посіла лише 8-ме місце та пролетіла повз єврокубки.
- Міранчук ще жодного разу публічно не засудив агресію своєї країни у бік України, де розгортається повномасштабна війна, гине мирне населення та руйнується інфраструктура. Не виключено, що російський футболіст покине Аталанту.
- Його трансферна вартість складає 10 мільйонів євро.
- Відзначимо, що Міранчук є вихованцем академії Локомотива.