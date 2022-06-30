В Аталанти можуть бути проблеми

Перехід Олексія Міранчука з Локомотиву, який відбувся у вересні 2020-го, коштував Аталанті 14,5 мільйонів євро. Більшу частину суми італійський клуб вже виплатив, залишилось лише 5 мільйонів. Але тепер із ними виникли проблеми.

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Санкції проти Росії, які запровадили проти ворожої країни, яка вбиває українців, торкнулись і банківських систем. Через це Аталанта не може перерахувати борг, який залишився, на рахунки московського клубу. Локомотив навіть відкрив рахунок в іншому банку, але клуб із Бергамо принципово вирішив не перераховувати кошти в іншу установу.

Аталанта просто припинила виплачувати борг Локомотиву за Міранчука. Російський клуб подати скаргу на Аталанту за таке рішення у ФІФА та Спортивний арбітражний суд (САS).

Цікаво, що контракт Міранчука з бергамівцями закінчується 30 червня 2024 року. Одна в угоді півзахисника прописана опція її пролонгації ще на один рік.

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