У талантов могут быть проблемы
Переход Алексея Миранчука из Локомотива, который состоялся в сентябре 2020-го, стоил Аталанте 14,5 миллиона евро. Большую часть суммы итальянский клуб уже выплатил, осталось всего 5 миллионов. Но теперь с ними возникли проблемы.
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Санкции против России, которые ввели против враждебной страны, убивающей украинцев, затронули и банковские системы. Из-за этого Аталанта не может перечислить оставшийся долг на счета московского клуба. Локомотив даже открыл счет в другом банке, но клуб из Бергамо принципиально решил не перечислять средства в другое учреждение.
Аталанта просто перестала выплачивать долг Локомотива за Миранчука. Российский клуб подать жалобу на Аталанту за решение в ФИФА и Спортивный арбитражный суд (САS).
Интересно, что контракт Миранчука с бергамовцами истекает 30 июня 2024 года. Одна в сделке полузащитника прописана опция ее пролонгации еще на год.
Главное о молчаливом россиянине Миранчуке
- В прошедшем сезоне Алексей отыграл 25 матчей, в которых отличился 2 голами и 5 ассистами. Аталанта по итогам Серии А заняла лишь 8 место и пролетела мимо еврокубков.
- Миранчук еще ни разу публично не осудил агрессию своей страны в сторону Украины, где разворачивается полномасштабная война, гибнет мирное население и разрушается инфраструктура. Не исключено, что российский футболист покинет Аталанту.
- Его трансферная стоимость составляет 10 миллионов евро.
- Отметим, что Миранчук является воспитанником академии Локомотива.