Хто переможе та вийде у фінал Кубка Італії – Аталанта чи Наполі: прогноз

Аталанта на власному полі 10 лютого прийматиме Наполі у рамках 1/2 фіналу Кубка Італії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Аталанта – Наполі: перед поєдинком

Перше кубкове протистояння між командами завершилось "сухою" нічиєю 0:0. Протягом останніх трьох зустрічей Аталанта не знає смаку перемог. В останній зустрічі команда Руслана Маліновського та Віктора Коваленка зіграла у гольову феєрію з Торіно 3:3. "Неаполітанці" ж несподівано поступились на виїзді Дженоа (2:1).

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Історія протистоянь Аталанти та Наполі є доволі великою. Клуби 40 разів зустрічались на одному полі. Тут зовсім невеликою перевагою володіють підопічні Дженнаро Гаттузо – 16 перемог. А от у команди Джана П'єра Гасперіні на дві звитяги менше – 14. Ще 10 матчів завершились нічиєю.

Щодо голів, то тут теж перевага на стороні Наполі – 55 м'ячів. На сім результативних пострілів менше у Аталанти – 48.

Аталанта чи Наполі у фіналі турніру позмагається з переможцем пари Ювентус – Інтер. У першій зустрічі "стара синьйора" перемогла "нерадзуррі" з рахунком 1:2 завдяки дублю Кріштіану Роналду. За команду Антоніо Конте забив Лаутаро.

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Матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії Аталанта – Наполі відбудеться 9 лютого. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45

Букмекери віддають перевагу Аталанті. На те, що господарі зустрічі переможуть можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,85. В успіх Наполі вірять значно менше – 4,15. Нічия у цій зустрічі теж не є виключенням – 4,00. Якщо команди таки не зможуть вирішити, хто стане переможцем матчу, то нічия буде результативною – 4,00.

Ймовірно, матч завершиться із рахунком 2:1 на користь команди Маліновського та Коваленка – 8,40. На ідентичний результат, але вже на користь підопічних Гаттузо – 13,00.

Хто першим розмочить нулі на табло? Вболівальники Аталанти зможуть першими радіти у зустрічі – 1,60. А от на те, що першими у поєдинку заб'ють гості – 2,52. Також експерти вважають, що обидві команди зможуть відзначитись в основний час матчу – 1,59.

Хто запише своє прізвище на табло? Швидше за все Дуван Сапата зможе відзначитись голом – 2,00. Слід звернути уваги і на результативні постріли від Віктора Осімгена – 2,20.

Не потрібно забувати за забивного словенського півзахисника Аталанти Йосіпа Ілічича – 2,50. У ворота господарів може забити фланговий півзахисник Наполі Ірвінг Лосано – 2,70.

Чи будуть команди грати у меншості? Спеціалісти вважають, що арбітр зустрічі не потягнеться у кишеню за червоною карткою – 1,22.