Аталанта та Наполі розписали "суху" нічию в 1/2 фіналу Кубка Італії: відео
Аталанта 3 лютого гостювала на стадіоні Наполі у рамках півфінального матчу Кубка Італії. Команди не зуміли визначити переможця протистояння.
Джерело: 24 канал
Наполі – Аталанта 0:0
Руслан Маліновський з перших хвилин матчу залишився на лаві запасних Аталанти. Вже на початку зустрічі господарі дальнім ударом перевірили на пильність голкіпера суперника – Голліні зіграв відмінно.
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Не менш гостро загрожував володінням Наполі суперник. Муріель зі штрафного закрутив м'яч у дальню дев'ятку воріт – голкіпер кінчиками пальців витягнув м'яч з-під поперечини.
У першому таймі гості більше атакували за суперника. Футболісти Аталанти змарнували два виходи сам на сам з воротарем.
Сапата відгукнувся на дальню передачу, але форвард гостей перебував у доволі незручній ситуації, що завдати хорошого удару.
Ще декілька атак підопічних Джана П'єра Гасперіні не завершились нічим гольовим. Футболісти Наполі не так часто створювали щось небезпечне біля володінь гостей.
Як не старались команди, але розмочити нулі на табло так і не вийшло У підсумку – 0:0. Маліновський так і не вийшов на поле. Доля виходу у фінал вирішуватиметься у другому матчі.
Наполі – Аталанта відеоогляд
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