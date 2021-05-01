Сума, за яку Аталанта готова відпустити лідера Маліновського: космічні гроші

Атакувальний півзахисник Руслан Маліновський перетворюється у справжнього лідера Аталанти. Італійці готові продати футболіста, але за солідну суму.

Солідна сума за трансфер Маліновського

Аталанта не планує розлучатись з лідером збірної України найближчим часом. Головний наставник клубу Джан П'єро Гасперіні бачить у Маліновському заміну колишньому капітану команди Папу Гомесу. Аргентинець покинув італійський клуб у січні 2021 через конфлікт із тренером та перейшов в іспанську Севілью.

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Однак керівництво Аталанти готове таки відпустити футболіста в інший клуб. Але за цей трансфер командам прийдеться віддати солідні гроші. Італійці хочуть виручити за продаж Руслана 40 мільйонів євро. або більше. Менші суми за футболіста будуть відразу отримувати негативну відповідь від клубу з Бергамо.

Нещодавно з'явилась інформація, що Інтер зацікавився лідером з України та готовий віддати за нього 25 мільйонів євро.

У цьому сезоні українець провів у "чорно-синій" футболці 37 поєдинків, у яких наколотив 7 м'ячів та віддав 9 гольових передач.

За останні 6 поєдинків атакувальний півзахисник забив 4 м'ячі та зробив 3 асисти. Руслану вдалось встановити дивовижну статистику, яку не може наздогнати жоден півзахисник топ-5 найкращих ліг Європи.

Півзахисник став другим гравцем топ-5 ліг Європи за середньою оцінкою за 6 останніх матчів. Кращий результат лише у нападника Барселони Ліонеля Мессі. Свою статистику українець може покращити 2 травня у матчі проти Сассуоло.