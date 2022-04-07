Аталанта без Маліновського втратила перемогу над Лейпцигом у 1/4 фіналу Ліги Європи: відеоогляд

Аталанта 7 квітня зіграла на виїзді проти РБ Лейпциг у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Команди розписали мирову у Німеччині.

РБ Лейпциг – Аталанта 1:1

Голи: Муріель, 17, Джаппакоста, 58 (авт).

Руслан Маліновський розпочав поєдинок із лави запасних. Вже на 17-й хвилині матчу Аталанті вдалось відкрити рахунок. Муріель красивий ударом з меж штрафного прошив сітку воріт німецького клубу – 0:1, повідомляє 24 канал.

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Вже за декілька хвилин господарі могли зрівняти цифри на табло. Постріл від Сілви взяла на себе стійка.

Перед свистком на перерву Палашич міг подвоїти перевагу команди з Бергамо. Маріо продемонстрував дриблінг, але фортуна була цього разу не на його стороні – стійка врятувала володіння "червоних биків".

Перша частина матчу закінчилась мінімальною перевагою у рахунку гостей.

Рятівний автогол для німців

На початку другої 45-хвилинки Муріель мав шанс оформити дубль. Однак цього разу на висоті був голкіпер суперника.

На 58-й хвилині суддя вказав на 11 метрів після фолу Демірала. Сілва не зміг переграти воротаря Аталанти, який видав феноменальний сейв.

У продовженні атаки Лейпцигу таки вдалось прошити сітку воріт суперника з Італії. Дзаппакоста намагався перервати подачу з флангу, але м'яч від його ноги зрикошетив у сітку власних воріт – 1:1.

В останній 10-хвилинці Собослай відгукнувся на передачу у штрафному суперника, але вдруге каркас воріт врятував Аталанту від гола.

Гаряче було біля воріт Аталанти у компенсований арбітром до матчу час. Але німці не змогли запхати м'яч у сітку бергамівського клубу.

Аталанта та Лейпциг зіграли внічию у першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи – 1:1. На жаль, Руслан Маліновський так і не з'явився на футбольному полі.

Відеоогляд матчу Лейпциг – Аталанта

Матч-відповідь відбудеться 14 квітня у Бергамо.