No Zina – no party: тренер Арсенала підтвердив найгірші прогнози щодо травми Зінченка
Джерело:інстаграм Арсенала
Лондонський Арсенал ще має останній шанс на чемпіонство в АПЛ. Перед фінальними матчами "каноніри" втратили одразу двох гравців основного складу.
Команді в останніх турах не допоможуть травмовані Олександр Зінченко та Габріел Мартінеллі. Неприємну інформацію на пресконференції сповістив головний тренер Арсенала Мікель Артета.
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Неприємні новини із розташування Арсенала
За його словами, Зінченко пропустить кілька найближчих матчів. Натомість травма Мартінеллі виявилась серйознішою. Ймовірно, що на відновлення 21-річному лівому вінгеру з Бразилії знадобиться декілька тижнів.
Раніше повідомлялось, що захисник Вільям Саліба відновиться не раніше червня місяця. Відтак "каноніри" ослабленими дограють сезону-2022/2023.
Арсенал після 36-ти турів йде на 2-й позиції, маючи у своєму активі 81 бал. Хоча донедавна команда Артети одноосібно очолювала турнірну таблицю, але кінцівку сезону лондонці, відверто кажучи, провалюють. До першого місця, яке посідає Манчестер Сіті, відставання у 4 очки. Натомість у підопічних Пепа Гвардіоли ще є гра у запасі проти Брайтона.
У "канонірів" ще є теоретичні шанси на чемпіонський титул за два тури до закінчення поточного сезону АПЛ. Але такий результат далекий від реальності, дивлячись на гру команд в останніх турах.
Попереду в Арсенала два матчі АПЛ – проти Ноттінгем Фореста та Вулверхемптона. МанСіті ж зіграє проти Челсі, Брайтона (перенесена гра) та Брентфорда.
- Нагадаємо, що Зінченко перебрався в Арсенал у липні 2022-го. У своєму першому сезоні у лондонському клубі до травми Олександр провів 33 матчі, у яких забив один гол та зробив два асисти. Контракт Сашка з "канонірами" розрахований до кінця червня 2026-го.
- Зінченко чудово проявив себе у футболці "канонірів", а фанати Арсенала вже називали українця "капітаном без пов'язки". Олександр неодноразово мотивував команду у моменти провалів.
- Щодо Мартінеллі, то бразилець виступає за клуб із червоної частини Лондона з липня 2019-го. У сезоні-2022/2023 Габріел відіграв за Арсенал 46 зустрічей, у яких відзначився 15 голами та 6 результативними передачами.