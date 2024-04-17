"Буде грати краще": тренер Арсенала прокоментував свист уболівальників на адресу Зінченка

У середу, 17 квітня, відбудуться останні чвертьфінальні поєдинки Ліги чемпіонів. В одному з них Баварія на своєму полі прийматиме Арсенал.

У першому матчі в Лондоні була зафіксована нічия з рахунком 2:2. У тій грі Олександр Зінченко вийшов на заміну та допоміг "канонірам" відігратися у другому таймі.

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Артета підтримав Зінченка

Напередодні відбулася передматчева пресконференція поєдинку-відповіді за участі наставника "канонірів" Мікеля Артети. Серед іншого він прокоментував події останнього матчу проти Астон Вілли (0:2), в якому під час заміни деякі фанати освистали Олександра Зінченка.

Іспанський тренер висловив свою повну підтримку українцю, заявивши, що він є важливою частиною колективу.

Я люблю Алекса, це людина з різними якостями та неймовірною мужністю. Я впевнений, що з підтримкою наша команда буде грати краще,

– сказав Артета.

Нагадаємо, що напередодні гру українця після матчу з Астон Віллою прокоментував легенда Арсенала Девід Сімен. Він розкритикував українця за помилки, заявивши, що вони всіх дратують.

. У нинішньому сезоні український футболіст провів 33 матчі за "канонірів" у всіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Зазначимо, що матч у Мюнхені розпочнеться о 22:00. У разі успіху команди Артети, Арсенал вперше проб'ється у півфінал Ліги чемпіонів за останні 15 років. У сезоні-2008/2009 "каноніри" на цій стадії поступилися Манчестер Юнайтед.