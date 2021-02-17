Артем Прима єдиний з українців кваліфікувався у мас-старт ЧС-2021 з біатлону

Артем Прима єдиний з чоловічої збірної України з біатлону, хто зумів пробитися у мас-старт чемпіонату світу з біатлону-2021.

Прима пробився до мас-старту за підсумками чоловічої індивідуальної гонки, яка відбулася 17 лютого. У ній Артем посів 9-у сходинку.

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33-річний українець вдруге у кар'єрі виступить у мас-старті на чемпіонаті світу. Вперше Прима виступив у мас-старті чемпіонату світу-2020.

Тоді в італійському Антхольці український біатлоніст фінішував 20.

Чому інші українці не пробилися у мас-старт

У гонці з масовим стартом 21 лютого виступлять 30 біатлоністів. Окрім Прими, шанси на мас-старт мали Богдан Цимбал та Дмитро Підручний.

Цимбал за рішення головного тренера збірної України Юрая Санітри пропустив "індивідуалку". У підсумку Богдана випередили на одне очко канадець Крістіан Гоу та швед Єспер Нелін.

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Та все ж Цимбал має невеликі шанси взяти участь у гонці, адже став першим запасним перед мас-стартом. Для цього потрібно, щоб хтось з біатлоністів відмовився взяти участь у гонці.

Водночас Дмитро Підручний не зміг фінішувати в заліковій зоні в індивідуальній гонці. Підручний також має теоретичні шанси на участь у гонці. Та для цього потрібно, щоб у ній не взяли участь аж три спортсмени.

У жіночому мас-старті Україну представлять Олена Підгруша й Дар'я Блашко.

Чоловічий мас-старт відбудеться 21 лютого та розпочнеться о 16:15. Жіноча гонка пройде у той же день, але розпочнеться о 13:30.



Календар ЧС-2021 з біатлону / Інфографіка Спорт 24​