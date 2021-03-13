Український біатлоніст Прима вдруге поспіль знявся з гонки переслідування на Кубку світу

Один з лідерів чоловічої збірної України з біатлону Артем Прима пропустить гонку переслідування у рамках 9 етапу Кубка світу у Нове-Мєсто. Чоловічий персьют відбудеться 13 березня.

Підручний – єдиний представник України

За результатами спринту на дев'ятому етапі Кубка світу у гонку переслідування відібралися тільки два представники чоловічої збірної України. Зокрема, Дмитро Підручний та Артем Прима.

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Та головний тренер збірної України Юрай Санітра повідомив, що Артем Прима не бігтиме у чоловічому переслідуванні.

Санітра заявив, що Прима буде готуватися до старту у змішаній естафеті. Втім, тренер не повідомив, в якій саме змішаній естафеті бігтиме Прима.

У неділю, 14 березня, у Нове-Мєсто відбудеться змішана та одиночна змішана естафети.

Таким чином, у гонці переслідування Україну представлятиме тільки Підручний. Українець стартує 35 з відставанням від лідера в 1 хвилину та 33 секунди.

Гонка розпочнеться о 15:45.

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Прима не вперше пропускає гонку