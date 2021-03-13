Шанс для Джими: склад збірної України з біатлону на персьют у Нове-Мєсто
У суботу, 13 березня, двома гонками переслідування продовжиться 9-й етап Кубка світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто. Україну представлять 5 біатлоністів.
Джерело:Biathlonresults.com
Першими на старт переслідування вийдуть чоловіки. У цій гонці за Україну побіжать два лідери команди – Дмитро Підручний та Артем Прима.
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Українські біатлоністи стартуватимуть у четвертій та п'ятій групі. Між стартом Дмитра та Артема буде лише різниця у 15 секунд.
Чоловіча гонка переслідування
35. Дмитро Підручний + 1:33
43. Артем Прима +1:48
Значно кращі шанси на призові місця є у жіночому переслідуванні. Тут за збірну України побіжать три спортсменки. Першою на старт вийде Юлія Джима, яка показала 5-й час у спринті та буде відставати від третього місця на 20 секунд. Від лідера відставання 26-ї українки складає 31 секунду.
Також у гонці спробують покращити свою позиції Дарія Блашко та Анастасія Меркушина. Дівчата стартують під 26 та 27 номерами відповідно. Різниця у секундах між українками складає лише 2 секунди.
Склад України на жіночий персьют
5. Юлія Джима +0:31
26. Дарія Блашко 1:21
27. Анастасія Меркушина 1:23
Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал
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