У стартовому складі чоловічої збірної України з біатлону відбулися зміни перед естафетною гонкою. Естафета у рамках 8 етапу Кубка світу у Нове-Мєсто відбудеться 5 березня.

Що змінилося Тренерський штаб збірної України вирішив провести ротацію безпосередньо у день гонки. До речі Кубок світу з біатлону-2020/2021: онлайн-трансляція Український біатлоніст Богдан Цимбал виступить в чоловічій естафеті. Він замінить фінішера Артема Приму. Причини рішення поки не повідомляються. Склад України на гонку Артем Тищенко

Дмитро Підручний

Антон Дудченко

Богдан Цимбал Збірна України вперше у сезоні-2020/2021 виступить такою четвіркою. Початок естафети о 16:20.

Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал