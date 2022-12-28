Втрата на початку нового року: один із лідерів збірної України пропустить етап у Поклюці

Склад чоловічої збірної з біатлону зазнав змін напередодні старту четвертого етапу Кубка світу сезону 2022/23. На жаль, травма не дозволить Артему Примі прийняти участь у гонках у Поклюці.

З 5 по 8 січня у словенській Поклюці відбудеться черговий етап Кубка світу з біатлону. Тренерський штаб збірної України визначив склад команди, включивши у ролі запасного Руслана Ткаленка.

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Втрата напередодні старту в Поклюці

Старший тренер команди Юрай Санітра розраховував, що лідер збірної Артем Прима оговтається від травми, але для підстраховки включив Руслана Ткаленка.

Проте відновлення Прими займе більше часу, тим більше у спортсмена виникли проблеми через коронавірус. Про це в інтерв'ю Суспільне Спорт розповів Санітра.

У цей час, на початку другого триместру, будемо страждати й через Артема Приму, якому потрібно зробити корекцію через проблеми зі здоров'ям. До цього ж додалися ще й проблеми з коронавірусом, але, на щастя, без сильних наслідків. Можливо, що Прима пропустить етап Кубка світу в Поклюці,

– повідомив старший тренер.

Санітра: Прима має вийти на свій рівень наприкінці січня

Юрай Санітра в подальшому розраховує на досвідченого біатлоніста, тож тренери не форсують його форму.

"Артем – спортсмен досвідчений, до нього має бути специфічне ставлення. Він уже не може працювати за такою програмою, як Дудченко чи Мандзин. Тому дивимося на те, щоб не перезавантажити його. У грудні він показав дуже хороший рівень у фізичному стані, і втримати його на такому рівні – наша мета перед чемпіонатами Європи та світу.

У січні він матиме невеликий спад за планом, щоб наприкінці місяця зміг піднятися знову на такий рівень. Прима нам потрібен не лише для індивідуальних результатів, але й для естафет, мікстестафет. Тому Артем зараз – дуже важливий елемент нашої команди", – заявив Санітра.

Нагадаємо, що етап у Поключі також пропустить капітан збірної України Дмитро Підручний. На початку грудня спортсмен переніс операцію і тепер чекає на тривале відновлення.

Зазначимо, на етапі Кубка світу 2022 року у французькому Ансі Артем Прима продемонстрував найкращі результати України в цьому сезоні. Артем вперше в сезоні потрапив до топ-10 у персьюті, а також фінішував 18-м у спринтерській гонці.