Вже 5 січня 2023 року в словенській Поклюці стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону. За підсумками виступів на попередніх етапах, а також особистих гонок чемпіонату України з біатлону було визначено склад жіночої та чоловічої збірної.
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У порівнянні з попереднім етапом в Ансі, можливість дебютувати в цьогорічному Кубку світу отримав Руслан Ткаленко. Він займе місце запасного, оскільки Артем Прима ще не повністю оговтався від травми. Наразі точно не відомо, чи зможе один з лідерів збірної допомогти команді у Поклюці.
Не потрапив до заявки капітан збірної України Дмитро Підручний, який на початку грудня переніс операцію на коліні. На Дмитра очікує тривале відновлення.
Склад чоловічої збірної України
- Антон Дудченко
- Артем Прима
- Богдан Цимбал
- Тарас Лесюк
- Руслан Ткаленко
- Віталій Мандзин
Жіноча п'ятірка виступить в тому ж складі, що і на етапі у Ансі.
Склад жіночої збірної
- Анастасія Меркушина
- Олена Білосюк
- Юлія Джима
- Дар’я Блашко
- Анна Кривонос