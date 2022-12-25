Вже 5 січня 2023 року в словенській Поклюці стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону. За підсумками виступів на попередніх етапах, а також особистих гонок чемпіонату України з біатлону було визначено склад жіночої та чоловічої збірної.

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У порівнянні з попереднім етапом в Ансі, можливість дебютувати в цьогорічному Кубку світу отримав Руслан Ткаленко. Він займе місце запасного, оскільки Артем Прима ще не повністю оговтався від травми. Наразі точно не відомо, чи зможе один з лідерів збірної допомогти команді у Поклюці.

Не потрапив до заявки капітан збірної України Дмитро Підручний, який на початку грудня переніс операцію на коліні. На Дмитра очікує тривале відновлення.

Склад чоловічої збірної України

  • Антон Дудченко
  • Артем Прима
  • Богдан Цимбал
  • Тарас Лесюк
  • Руслан Ткаленко
  • Віталій Мандзин

Жіноча п'ятірка виступить в тому ж складі, що і на етапі у Ансі.

Склад жіночої збірної

  • Анастасія Меркушина
  • Олена Білосюк
  • Юлія Джима
  • Дар’я Блашко
  • Анна Кривонос