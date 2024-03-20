Переможний дебют: Мілевський повернувся на футбольне поле – легендарні фото

Артем Мілевський не лише повертається до нормального життя, а й на футбольне поле. Колишній нападник збірної України та київського Динамо взяв участь у матчі напівпрофесіональної ліги KSL у Києві.

39-річний колишній футболіст зіграв за команду "Золотий резерв", яка 17 березня зустрічалась із Воскресенкою. Хоча Артем Мілевський й не забив, але його команда здобула перемогу з рахунком 3:1.

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Повернення на футбольне поле

Досвід зіркового гравця зіграв на руку його новій команді, яка після 16-ти турів йде лідером турнірної таблиці Суперліги, набравши вже 38 балів. Клуб Мілевського випереджає найближчого суперника на 4 очки – 12 перемог, а також по дві нічиї та поразки.

Це була перша гра Мілевського за "Золотий резерв" і одразу переможна.

Мілевський зіграв у напівпрофесійній лізі / Фото KLS

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