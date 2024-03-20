Переможний дебют: Мілевський повернувся на футбольне поле – легендарні фото
Джерело:інстаграм KSL Kyiv
Артем Мілевський не лише повертається до нормального життя, а й на футбольне поле. Колишній нападник збірної України та київського Динамо взяв участь у матчі напівпрофесіональної ліги KSL у Києві.
39-річний колишній футболіст зіграв за команду "Золотий резерв", яка 17 березня зустрічалась із Воскресенкою. Хоча Артем Мілевський й не забив, але його команда здобула перемогу з рахунком 3:1.
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Повернення на футбольне поле
Досвід зіркового гравця зіграв на руку його новій команді, яка після 16-ти турів йде лідером турнірної таблиці Суперліги, набравши вже 38 балів. Клуб Мілевського випереджає найближчого суперника на 4 очки – 12 перемог, а також по дві нічиї та поразки.
Це була перша гра Мілевського за "Золотий резерв" і одразу переможна.
Мілевський зіграв у напівпрофесійній лізі / Фото KLS
Останні місяці із життя Артема Мілевського
- У середині січня 2024-го року Мілевський анонсував своє повернення на футбольне поле після дуже важкого періоду в його житті.
- Нагадаємо, що стан здоров'я Артема був критичним. Завдяки небайдужим знайомим та друзям колишній футболіст відбув лікування в одній із клінік столиці, де його поставили на ноги.
- Президент Динамо Київ Ігор Суркіс повністю взяв на себе фінансову частину лікування Мілевського та запропонував тому посаду у київському клубі, на яку поки не дав "добро" Артем.
- Натомість динамівець потрохи повертається до нормального життя: займається розвитком власного бренду, проводить благодійні стріми та займається іншою благодійністю.
- Нещодавно Мілевський розповів далеко не найприємніші деталі свого лікування. Артем здивував, що майже тиждень перебував у штучній комі.
- Мілевський вже навіть встиг посваритись публічно зі своїм кентом Олександром Алієвим, а у його будинку були обшуки.