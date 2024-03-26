Через соціальні мережі колишній форвард київського Динамо висловив свою думку про автора голу у складі збірної України. Один із гравців "синьо-жовтих" матиме персональну підтримку під час матчу в обличчі Артема Мілевського.

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Мілевський назвав автора голу у складі України

Мова йде про лівого вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика. Мілевський вірить у те, що Михайло зможе відзначитись м'ячем у воротах Ісландії та доведе усім, чому "аристократи" виклали космічну суму за його трансфер із донецького Шахтаря.

Сьогодні я чекаю гол від Михайла Мудрика. Давно він за збірну не забивав і буде символічно і дуже добре для нього, якщо йому вдасться відзначитися голом. Заб'є Ісландії саме в такому матчі і покаже всім, що вартий таких грошей. Він молодець, я дуже хочу, щоб він забив,

– сказав Мілевський.

Тим паче, що Мудрик вже давно не забивав у футболці національної команди. Загалом у Михайла за спиною вже 17-ть матча за збірну, у яких він відзначився поки що лише одним голом. Свій дебютний м'яч лівий вінгер забив 17 жовтня 2023-го року у ворота Мальти. У тій грі Україна здобула впевнену перемогу на виїзді 1:3, а Мудрик відзначився за системою "гол плюс пас".