Через социальные сети бывший форвард киевского Динамо высказал свое мнение об авторе гола в составе сборной Украины. Один из игроков "сине-желтых" будет иметь персональную поддержку во время матча в лице Артема Милевского.

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Милевский назвал автора гола в составе Украины

Речь идет о левом вингере лондонского Челси Михаиле Мудрике. Милевский верит в то, что Михаил сможет отличиться мячом в воротах Исландии и докажет всем, почему "аристократы" выложили космическую сумму за его трансфер из донецкого Шахтера.

Сегодня я жду гол от Михаила Мудрика. Давно он за сборную не забивал и будет символично и очень хорошо для него, если ему удастся отличиться голом. Забьет Исландии именно в таком матче и покажет всем, что стоит таких денег. Он молодец, я очень хочу, чтобы он забил,

– сказал Милевский.

Тем более, что Мудрик уже давно не забивал в футболке национальной команды. Всего у Михаила за спиной уже 17-ть матча за сборную, в которых он отметился пока только одним голом. Свой дебютный мяч левый вингер забил 17 октября 2023-го года в ворота Мальты. В той игре Украина одержала уверенную победу на выезде 1:3, а Мудрик отличился по системе "гол плюс пас".