Таким перформансом у дебютній кампанії в Іспанії український форвард привернув до себе увагу низки європейських топклубів. Тож уже в нинішнє міжсезоння Артем Довбик може піти на підвищення.

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Довбик може перейти в ексклуб Шевченка

Повідомляється, що нападника хоче бачити у своєму складі італійський Мілан. Віцечемпіон Серії А вже понад місяць веде перемовини з представниками Артема Довбика й цей трансфер особисто схвалив Златан Ібрагімовіч, який є консультантом керівництва клубу по селекційній політиці.

Він дав дуже хорошу характеристику Артему Довбику. Ібрагімовіч був би зацікавлений у тому, щоб Артем Довбик опинився у Мілані. На даному етапі це основна опція. Самого Довбика та його представників цікавить рівень такого клубу, як Мілан,

– розповів Ігор Циганик.

За його словами, зараз стоїть питання, чи зможе Мілан задовольнити апетити Жирони, яка не хоче опускати ціну менше, ніж у 40 мільйонів євро. Також Циганик розповів про іншого претендента на українського форварда з Італії:

"На сьогодні це ціна, яку вимагає Жирона. Не менше 40 мільйонів, можливо навіть більше. І зараз йдуть консультації, чи зможе Мілан заплатити таку суму за Довбика... Також є інтерес з боку Наполі, але інтерес Мілана виглядає предметніше, вони уже понад місяць на пряму спілкуються з представниками Довбика".

Довідка. У сезоні-2023/2024 Артем Довбик провів 39 матчів за Жирону в усіх турнірах, у яких забив 24 голи та віддав 10 асистів. Його чинна угода з "біло-червоними" розрахована до 30 червня 2028 року.

Нагадаємо, що протягом останніх місяців була інформація також про інтерес до нападника збірної України від Челсі, Барселони, Атлетіко та Ювентуса. Проте наразі він зосереджений на Євро-2024 та буде приймати рішення щодо майбутнього після закінчення континентальної першості.