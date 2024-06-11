Таким перформансом у дебютній кампанії в Іспанії український форвард привернув до себе увагу низки європейських топклубів. Тож уже в нинішнє міжсезоння Артем Довбик може піти на підвищення.
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Довбик може перейти в ексклуб Шевченка
Повідомляється, що нападника хоче бачити у своєму складі італійський Мілан. Віцечемпіон Серії А вже понад місяць веде перемовини з представниками Артема Довбика й цей трансфер особисто схвалив Златан Ібрагімовіч, який є консультантом керівництва клубу по селекційній політиці.
Він дав дуже хорошу характеристику Артему Довбику. Ібрагімовіч був би зацікавлений у тому, щоб Артем Довбик опинився у Мілані. На даному етапі це основна опція. Самого Довбика та його представників цікавить рівень такого клубу, як Мілан,
– розповів Ігор Циганик.
За його словами, зараз стоїть питання, чи зможе Мілан задовольнити апетити Жирони, яка не хоче опускати ціну менше, ніж у 40 мільйонів євро. Також Циганик розповів про іншого претендента на українського форварда з Італії:
"На сьогодні це ціна, яку вимагає Жирона. Не менше 40 мільйонів, можливо навіть більше. І зараз йдуть консультації, чи зможе Мілан заплатити таку суму за Довбика... Також є інтерес з боку Наполі, але інтерес Мілана виглядає предметніше, вони уже понад місяць на пряму спілкуються з представниками Довбика".
Нагадаємо, що протягом останніх місяців була інформація також про інтерес до нападника збірної України від Челсі, Барселони, Атлетіко та Ювентуса. Проте наразі він зосереджений на Євро-2024 та буде приймати рішення щодо майбутнього після закінчення континентальної першості.