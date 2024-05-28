Жирона відмовилася продавати українського форварда в мадридський Атлетіко. "Матрацники" запропонували за 26-річного українця 25 мільйонів євро, що не відповідає очікуванням каталонців.

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Відома сума, за яку Жирона готова продати Довбика

У контракті Довбика з Жироною прописана клаусула в розмірі 40 мільйонів євро. Саме за цю суму будь-який клуб зможе придбати Довбика без погодження Жирони. Інакше доведеться шукати консенсус.

Цілком можливо, що Атлетіко зможе придбати Довбика за 35 мільйонів євро. Жирона, якщо вірити джерелу, готова відпустити українця саме за таку суму.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Артем Довбик забив 24 м'ячі у чемпіонаті Іспанії за Жирону, ставши найкрашим бомбардиром Ла Ліги. Також в його активі 8 асистів у 36 поєдинках.

Жирона за підсумками сезону стала бронзовим призером чемпіонату Іспанії та зіграє в наступному сезоні в Лізі чемпіонів. Клуб готовий продати лідерів команди, на яких у Європі сформувався попит.