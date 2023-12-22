Довбик претендує на звання найкращого гравця місяця в Ла Лізі: хто складає конкуренцію українцю

Форвард Жирони Артем Довбик вдруге потрапив в число номінантів на звання найкращого гравця місяця в Ла Лізі. Український футболіст три матчі поспіль не залишає поле без забитого м'яча.

Офіційний сайт Ла Ліги оприлюднив список претендентів на звання гравця місяця. У число п'яти номінантів потрапив українець Артем Довбик.

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Довбик серед найкращих в Ла Лізі

У грудні Довбик взяв участь у чотирьох матчах Жирони. У поєдинку проти Барселони (4:2) Артем забив перший гол у ворота каталонців. В наступному турі "біло-червоні" розгромили Алавес (3:0), а український форвард записав на свій рахунок дубль.

Свою гольову серію Довбик продовжив у матчі проти Бетіса (1:1), реалізувавши пенальті.

Окрім Довбика на гравця місяця Ла Ліги претендують: форвард "вершкових" Родріго, нападник Атлетіка Іньякі Вільямс, гравець Хетафе Борха Майораль та голкіпер Лас-Пальмас Альваро Вальєс.

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Нагадаємо, що в минулому місяці Артем Довбик теж претендував на нагороду. Тоді перемогу здобув форвард Атлетіко Антуан Грізманн. Натомість Артема визнали гравцем листопада вболівальники Жирони.

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