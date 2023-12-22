Офіційний сайт Ла Ліги оприлюднив список претендентів на звання гравця місяця. У число п'яти номінантів потрапив українець Артем Довбик.

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Довбик серед найкращих в Ла Лізі

У грудні Довбик взяв участь у чотирьох матчах Жирони. У поєдинку проти Барселони (4:2) Артем забив перший гол у ворота каталонців. В наступному турі "біло-червоні" розгромили Алавес (3:0), а український форвард записав на свій рахунок дубль.

Свою гольову серію Довбик продовжив у матчі проти Бетіса (1:1), реалізувавши пенальті.

Окрім Довбика на гравця місяця Ла Ліги претендують: форвард "вершкових" Родріго, нападник Атлетіка Іньякі Вільямс, гравець Хетафе Борха Майораль та голкіпер Лас-Пальмас Альваро Вальєс.

Номінанти на гравця грудня Ла Ліги: дивіться відео

Нагадаємо, що в минулому місяці Артем Довбик теж претендував на нагороду. Тоді перемогу здобув форвард Атлетіко Антуан Грізманн. Натомість Артема визнали гравцем листопада вболівальники Жирони.

Перший сезон в Іспанії

  • Нагадаємо, що Артем Довбик влітку 2023 року підписав контракт з Жироною.
  • Попередній клуб українця Дніпро-1 отримав компенсацію від іспанців в розмірі 7,75 мільйона євро.
  • У новому клубі Довбик зіграв 20 матчів, забив 12 голів та віддав 6 асистів.
  • Жирона в чемпіонаті йде на другому місці, маючи однакову кількість очок з Реалом – 45.
  • Завдяки результативній грі ціна Довбика на Transfermarkt зросла з 15 до 28 мільйонів євро.