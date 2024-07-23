Жирона не проти відпустити Довбика: нападник визначився з новим клубом

У минулому сезоні Жирона сенсаційно посіла 3 місце у Ла Лізі та вийшла в Лігу чемпіонів .Футболістами "червно-білих" цікавляться багато клубів, Деякі гравці вже пішли, а інші чекають на пропозицію.

Цього літнього трансферного вікна цілий ряд клубів зацікавлений у підписанні українського лідера Жирони Артема Довбика. Клуб хоче отримати за нападника не менше, ніж 40 мільйонів євро.

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Жирона не тримає Довбика

Футбольний клуб Атлетіко Мадрид цікавиться українським нападником Артемом Довбиком. Повідомляють, що клуби майже узгодили всі питання, а сам форвард хоче залишитись в Ла Лізі і не проти перейти до "матрацників".

Артем може натиснути на керівництво щодо свого трансферу, але "червоно-білі" навпаки радять йому перейти в Атлетіко. Одноклубники також спонукають Довбика до переходу в склад "матрацників".

Раніше повідомляли, що Артем Довбик придбав будинок в Мадриді , де скоріш за все буде жити.

Атлетіко пропонує заробітну плату втричі більше, ніж він отримує в Жироні. Раніше, повідомляли, що "матрацники" готові заплатити за Артема 40 мільйонів, але перемовини досі йдуть. Контракт Артема з Жироною розрахований до 2028 року.

В минулому сезоні Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав трофей Пічічі – 24 голи. Також Артемом цікавились інші клубі Барселона, Ман Сіті, Ювентус.