У стартовому складі Жирони на спаринг проти Монпельє вийшов Артем Довбик. Для українського форварда це був перший матч на передсезонному зборі, пише 24 Канал.

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Довбик знову забиває

"Жиронці" першими пропустили гол на 19-й хвилині матчу. Проте досить швидко зуміли відігратися.

На 24-й хвилині матчу Довбик отримав м'яч на лінії воротарського майданчика та в один дотик переправив його до сітки воріт.

Відео голу Довбика

На 38-й хвилині Жирона вийшла вперед. Довбик поборовся із захисником та проштовхнув м'яч повз голкіпера.

Відео другого голу Довбика

На перерву суперники пішли за рахунку 2:1 на користь Жирони.

Зазначимо, що Віктор Циганков не потрапив у заявку на контрольний матч. Український вінгер відновлюється після травми, яку отримав на Євро-2024.