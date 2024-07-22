Раніше, каталонський клуб вже представив основну форму, яка виконана в традиційних кольорах команди. Участь у презентації запасного комплекту форми Жирони на сезон-2024/2025 взяли українські гравці Артем Довбик і Віктор Циганков.

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Нові кольори Жирони

Третій комплект форми каталонців має неперевершений і яскравий дизайн. Основний колір обрали бузковий, форма має витончений і гармонійний вигляд. Фіолетові вставки з боків чудово вписуються в загальний дизайн і сильно не вирізняються.

Форма виконана с високотехнологічного матеріалу, який забезпечує комфорт футболістам під час гри. Завдяки цьому гравці можуть показувати максимальну продуктивність на полі.

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону "червно-білі" сенсаційно посіли третю сходинку і отримали право виступати в Лізі чемпіонів. Також найкращим бомбрадиром у Ла Лізі став Артем Довбик, який грає у складі Жирони.