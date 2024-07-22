Після успішного сезону-2023/2024 він зацікавив низку європейських клубів. Наразі є один, в який найактивніше сватають українського форварда.

Читайте також Клуб Циганкова та Довбика презентував оригінальну форму на історичний для себе сезон

Футболіст підготувався до життя в Мадриді

Ще до початку Євро-2024 була інформація, що нападник Жирони погодив умови особистого контракту з мадридським Атлетіко. Клубам залишалося домовитися тільки між собою, але непереконливий виступ Артема на континентальній першості поставив під сумнів з боку босів "матрацників" доцільність цього трансферу.

Столичний клуб пропонував 25 мільйонів євро, а Жирона вимагала 40 й не погоджувалася знижувати ціну. Нещодавно ж відбувся прорив у перемовинах і після відходу в Мілан Альваро Морати Атлетіко вирішив покращити свою пропозицію.

Тепер же з'явився новий аргумент, який вказує на те, що трансфер є майже неминучим. Каталонський журналіст повідомив, що Довбик уже готується до переїзду в Мадрид і придбав собі будинок, в якому планує жити у столиці Іспанії.

Важливо. Наразі клуби ведуть активні перемовини. Повідомляється, що Жирона не знижує ціну, проте Атлетіко тисне на каталонців, сам українець також наполягає на переході.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Артем Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Його чинна угода з Жироною розрахована до 30 червня 2028 року.