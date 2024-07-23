В это летнее трансферное окно целый ряд клубов заинтересован в подписании украинского лидера Жироны Артема Довбыка. Клуб хочет получить за нападающего не менее, чем 40 миллионов евро.

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Жирона не держит Довбыка

Футбольный клуб Атлетико Мадрид интересуется украинским нападающим Артемом Довбыком. Сообщают, что клубы почти согласовали все вопросы, а сам форвард хочет остаться в Ла Лиге и не против перейти к "матрасникам".

Артем может надавить на руководство относительно своего трансфера, но "красно-белые" наоборот советуют ему перейти в Атлетико. Одноклубники также побуждают Довбыка к переходу в состав "матрасников".

К слову. Ранее сообщалось, что Артем Довбык приобрел дом в Мадриде, где скорее всего будет жить.

Атлетико предлагает заработную плату втрое больше, чем он получает в Жироне. Ранее, сообщали, что "матрасники" готовы заплатить за Артема 40 миллионов, но переговоры до сих пор идут. Контракт Артема с Жироной рассчитан до 2028 года.

В прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и получил трофей Пичичи – 24 гола. Также Артемом интересовались другие клубе Барселона, Манчестер Сити, Ювентус.